夏休みの自由研究や探求学習の一環で、企業に「取材」を申し込む中高生が増えている。社会の仕組みに触れるこの体験は、生徒にとっても企業にとっても“気づき”の多い時間になることがある。今回、神奈川県の高校に通う相澤銀仁くんが、資産運用や投資について関心を持ち、SBI証券を訪問。その取材現場に筆者も同席した。 熱心にSBI証券を取材する相澤くん、メモ帳にはあらかじめ用意した質問事項がびっしり、筆者もタジタジだ同