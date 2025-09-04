韓国プロレスリング連盟の元代表であるイ・ワンピョさんがこの世を去って、7年が経った。【写真】プロレスラー力道山も支援 “ロッテ野球”作った人物イ・ワンピョさんは2018年8月4日9時48分、胆道がんの再発による治療中に息を引き取った。享年64歳。故人は2013年に胆道がんと診断され、3度の手術を受けた。しかし、病が再発し、ついに帰らぬ人となった。イ・ワンピョさんは生前残したメッセージで、網膜色素変性症で視力を失った