【モデルプレス＝2025/09/04】モデルで女優の田丸麻紀が3日、自身のInstagramを更新。夕食に作った手料理の三食丼を公開し、話題を呼んでいる。【写真】田丸麻紀、多めに作った豪華手作り夕食◆田丸麻紀、手作り三食丼を披露田丸は「夕食は三食丼。ほうれん草にはすりごま、だし醤油、マヨネーズで味付け」と手作りの三食丼について詳細に説明。「多めに作っておいて明日の朝ご飯も間違いなく三食丼」と翌日の朝食も見据えた効率的