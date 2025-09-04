メ～テレ（名古屋テレビ） 夏の甲子園でベスト4に進出した県立岐阜商業の選手が、江崎知事を表敬訪問しました。 県立岐阜商業は8月の夏の甲子園で、16年ぶりのベスト4進出を果たしました。 4日は河崎広貴主将や、左手の指がないハンディがありながらも活躍した横山温大選手らが、江崎知事を表敬訪問しました。 「たくさんのご支援、ご声援のおかげでベスト4に勝ち上がることができました。本当にありがとうございま