日本貿易振興機構は第７回中国国際輸入博覧会で「ペット経済」に焦点を当てたブースを出展した。（資料写真、上海＝新華社配信）【新華社上海9月4日】日本貿易振興機構（ジェトロ）上海事務所の高村大輔副所長はこのほど、中国の消費市場における「Z世代（1995〜2009年生まれの世代）消費」「人気商品」「シルバー経済」という三つの分野に大きな潜在力があり、中日両国間の経済・貿易協力に新たな拡大の可能性をもたらしている