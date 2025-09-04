高知市内で大麻を所持していたとして警察は9月3日、静岡県の50代の男を麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは静岡県下田市の無職自称・金昌雄容疑者（52歳）です。警察によりますと金容疑者は3日午前0時15分頃高知市内で大麻の植物片を所持していた疑いが持たれています。「覚醒剤の売買を目撃した」と110番通報があり、現場に駆けつけた警察官がマンションの2階通路