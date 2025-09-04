イタリアで開催中の「第82回べネチア国際映画祭」アウト・オブ・コンペティション部門に選出されたアニメーション映画『果てしなきスカーレット（英題：Scarlet）』の細田守監督とボイスキャストの芦田愛菜、岡田将生が現地時間3日に到着。3人にとってべネチア訪問は初めてであり、水の都を満喫する様子が公開された。【動画】映画『果てしなきスカーレット』90秒予告主人公の王女・スカーレットを演じた芦田は、青いストライ