元アイドリング!!!のメンバーでタレント・横山ルリカ（33）が3日、自身のインスタグラムを更新。「今年初の浴衣」姿を披露した。【写真】「美し過ぎる〜」 今年初の浴衣姿を披露した横山ルリカ横山は、黄色の花に濃い色の葉があしらわれた涼しげな浴衣に水色の帯を合わせた妖艶な姿を投稿。カメラ目線で気品のあるポーズをした撮影現場でのオフショットを公開している。この投稿にファンからは「夏娘降臨だね」「美し過ぎる