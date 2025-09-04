富山市議会9月定例会がきょう開会し、市は、富山地方鉄道の路線バス一部廃止に伴う対策の事業費などを盛り込んだ補正予算案を提出しました。富山市の9月補正予算案は、一般会計で32億1000万円余りです。このうち、地鉄が運行する路線バスの一部が、来月から廃止されることに伴い、山田地域の市営コミュニティバスを延伸運行する事業費に251万円あまりを盛り込みました。また能登半島地震で被災した水橋漁港の施設復旧に5700万円あ