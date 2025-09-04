Photo: Shutterstock.com Edit: ギズモード・ジャパン 9月10日（日本時間）に登場するであろう新型iPhone。その中で私が一番期待しているのは、iPhone 17 Air（仮）です。このAirモデルは、従来の「iPhone 17 Plus」を置き換える形で新登場すると噂されています。iPhone 17 Airはその「薄さ」が取りざたされていますが、個人的に期待しているスペックは「薄さ」ではなく、それがもたらすであ