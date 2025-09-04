木村文乃さん主演で、教師とホストの純愛を描いたドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、木曜午後10時〜、TVer、FODなどで見逃し配信中）の第9話が9月4日に放送される。【写真】事情聴取を受けるカヲル裕福だけれど厳格で窮屈な家庭で育った真面目な高校教師・小川愛実（木村文乃）。貧しい家庭で育った文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に出会い、言葉や社会について教えていく秘密の“個人授業”を行うこと