愛と努力の結晶が?独りよがり?な理由で…コスプレは、好きなキャラクターへの愛を表現する最高の手段だ。しかし、その裏側には、時に想像を絶するようなトラブルが潜んでいる。Xに衝撃的な画像を投稿し、大きな話題を呼んだコスプレイヤー・糸瓜エリン(@651Hechima)さん。粉々に砕かれた造形物の投稿には、衣装を巡るコスプレイヤー間のトラブルがつづられており、大きな反響を呼んだ。今回、その投稿の真相と、破損した造形