静岡市葵区の市道で9月4日朝、路線バスと軽乗用車が衝突する事故があり、乗客7人が軽傷を負いました。 【写真を見る】路線バスと軽乗用車が衝突する事故があった市道=静岡市葵区 2025年9月4日午前8時ごろ、静岡市葵区大岩町を走る市道、通称・麻機街道で路線バスと軽乗用車が衝突する事故がありました。バスには乗客40人が乗っており、そのうち7人が転倒するなどして軽傷を負いました。 軽乗用車の運転手にけがはありませんでし