鹿児島県沖にあった熱帯低気圧は、2025年9月4日未明、台風15号に変わりました。この台風の影響で気象庁は、静岡県にも線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が高まる恐れがあるとして警戒を呼び掛けています。 【写真を見る】台風接近に備え船を陸に上げた漁師 気象庁によりますと台風15号は、4日午前11時には種子島の南にあって北へ進んでいるとみられます。この台風の影響で静岡県内も大雨となる恐れがあり、気象庁は4日夜の初め