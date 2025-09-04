台風１５号は九州にかなり接近したあと、進路を東よりに変え、５日にかけて四国や近畿、東日本の太平洋沿岸を進む見込みです。気象庁による、このあと線状降水帯が発生する可能性がある県が９つに増えました。岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、徳島県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県です。４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。台風１５号は４日午前１１