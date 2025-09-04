九州の南に発生していた熱帯低気圧が4日、台風15号に変わりました。熊本県では4日夜遅くにかけて土砂災害や河川の増水などに注意してください。台風15号は4日午前9時の時点で鹿児島県種子島の南約90キロにあり、時速30キロで北へ進んでいます。今後北上し、夜はじめ頃から遅くにかけて熊本県内に最も接近する見込みです。県内で4日に予想される1時間雨量は、熊本地方、阿蘇地方、球磨地方で40ミリ。天草・芦北地方で30ミリとなって