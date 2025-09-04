フィギュアスケートのISUチャレンジャーシリーズ・木下グループ杯が、あす5日に関空アイスアリーナで開幕する。4日に試合会場で公式練習が行われ、日本勢が調整。男子は三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）、山本草太（MIXI）、友野一希（第一住建グループ）、壷井達也（シスメックス）、中村俊介（木下アカデミー）、垣内珀琉（ひょうご西宮FSC）が本番に備えた。取材エリアに現れた山本は「ヘルニアになってしまって…」