3日夜、熊本県菊池市泗水町で住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。3日夜9時ごろ、菊池市泗水町吉富で近くの住民から「窓から火が出ている」と消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造平屋の住宅約100平方メートルが全焼しました。この火事で、焼けた室内から性別の分からない1人が遺体で見つかりました。警察によりますと車が1台停められていたものの、1人で暮らして