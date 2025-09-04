記録的な大雨の影響で建物の浸水が発生した上越市では、4日も被害を受けた住民が後片づけに追われています。3日、県内では各地で大雨となり、上越市などでは3時間降水量が9月の観測史上最大となった地点もありました。市によりますと20棟を超える建物で床上・床下浸水の被害が確認されています。被害を受けた地域では、4日朝も後かたづけに追われる人の姿が。こちらのフリースクールでは、職員が子どもたちの机やイス