八代市長選挙で現職を破り初当選した小野泰輔市長が4日に初登庁し、就任式が開かれました。八代市の小野泰輔新市長は4日午前9時頃、市役所前に集まった市民や職員に出迎えられました。小野市長は県の元副知事で、8月31日の市長選で現職を大差で破り初当選しました。就任式では幹部職員を前に、8月の記録的大雨からの復旧を第一優先に取り組んだ上で、5年前の熊本豪雨で被災した坂本町の復興にも力を入れたいと述べました。4日午後