家電量販店大手のヨドバシカメラが、下請け業者への支払いを不当に減額していたとして、公正取引委員会が近く、下請法違反で勧告することが関係者への取材でわかりました。ヨドバシカメラは、冷蔵庫や洗濯機などの「プライベート商品」を販売していますが、関係者によりますと、製造を委託した下請け業者数社に対し、販売促進費などの名目で一部不当に減額して納入代金などを支払っていたということです。減額分は、あわせて1000万