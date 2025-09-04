¡þMLB ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä3¡½0¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢PNC¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤³¤ÎÆü¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÅÐÈÄ¤ò²óÈò¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢º£µ¨12ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤¬µÞ¤­¤çÀèÈ¯¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¡¢1ÆüÃæÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤º¡¢³°¤Ë