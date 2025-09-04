イタリアで開催中の世界3大映画祭の1つ、ベネチア映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門に選出された、細田守監督（57）4年ぶりの新作アニメ映画「果てしなきスカーレット」（11月21日公開）主演の芦田愛菜（21）と岡田将生（36）が3日（日本時間4日）現地入りした。芦田、岡田、細田監督ともにベネチアへの訪問は初めてで、4日（同5日）の公式上映を前に“水の都”と言われる街を観光した。訪問を熱望していた芦田は「もし