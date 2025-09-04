父は仏ダービー馬スタティオブマンのキッコベッロ（牡、栗東・友道康夫厩舎）が９月７日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）でデビューする。当初は８月２４日の中京でデビュー予定だったが、傷腫れで回避。ただ、調教を休んだのは１日のみで、すぐに乗り運動を再開するなど大きな影響はなかった。先週の１週前追い切りは栗東・芝コースで上々の伸び脚を披露。友道調教師も「当初の予定より延びて、いい方に出たかもし