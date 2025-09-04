熱帯低気圧がきょう4日未明台風15号に変わりました。このあと鹿児島県本土に接近する見込みで、大雨のおそれがあります。 台風15号は種子島の南にあって1時間に30キロの速さで北に進んでいるとみられます。中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルで、種子屋久地方や県本土が風速15メートル以上の強風域に入っています。 台風はこのあと夕方にかけて県本土にかなり接近する見込みで、大雨となるおそ