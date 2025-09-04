強風域に入っている鹿児島県志布志市から中継です。 はい、志布志市です。この時間、雨は降ったりやんだりを繰り返していて、時折、木々を大きく揺らす風がふいています。 海は白波がたっている次々と押し寄せ、岩に打ちつけているのが確認できます 県内では2週間前に台風12号が横断し各地で被害が出ましたが、ここ志布志市でも住宅が浸水しました。 市民からは「今回は大きな被害が出なければいい」と不安の声がきかれます