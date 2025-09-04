全国の大学・大学院に通う学生に奨学金を支給する認定証の授与式が3日静岡市内で開かれました。これはTOKAIグループ富士山育英財団が将来の人材育成を目的に全国の国公立・私立大学、大学院に通う学生を対象に奨学金を支給するものです。今年は応募した739人の中から、通学先の成績証明書や提出された課題レポートなどを審査し24人が選ばれていて、3日静岡市内で認定証の授与式が行われました奨学金は1年間にわたり支