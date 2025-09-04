山形県内で8月31日までの1週間に報告された新型コロナウイルスの感染者数は381人で6週連続で増加し、ことし最多となっています。県衛生研究所によりますと、8月31日までの1週間に県内39の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は381人で前の週から37人増え、ことし最多を更新しました。また、増加は6週連続で感染者を保健所別に見ると庄内が122人、村山が105人、置賜が58人、山形市が49人、最上が47人となってい