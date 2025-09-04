中露首脳が不老不死について談笑、プーチン「臓器移植すれば永遠に生き続けることができる」 プーチン露大統領と習近平国家主席は「不老不死」について談笑したという。プーチン氏は、バイオテクノロジーは発展し続けており、臓器移植をすれば永遠に生き続けることができる。若返りながら生き続け不老不死を手に入れることができるだろうと話した。それに対し習氏は、今世紀中に人類は150歳まで生きら