◇ナ・リーグジャイアンツ10―8ロッキーズ（2025年9月3日デンバー）MLBは3日（日本時間4日）、前日のロッキーズ―ジャイアンツ戦で起きた乱闘騒ぎをめぐり、ジャイアンツのマット・チャプマン内野手（32）に1試合の出場停止処分を下したと発表した。前日2日（同3日）、ロッキーズの本拠で行われた一戦で、初回にジャイアンツ・ディバースが本塁打を放った際、体勢を崩し、少しよろめきながら高く上がった打球を見つめ、