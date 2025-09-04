◇ナ・リーグドジャース0―3パイレーツ（2025年9月3日ピッツバーグ）ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦で打線がつながりを欠き、10残塁の拙攻で零敗。ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツ相手に痛すぎる連敗を喫した。5回1死一、三塁で痛恨のニゴロ併殺を喫したフリーマンはこの日の試合を振り返り「走者は出したけど、今日は肝心なところで打てなかった。フラストレーションのたまる夜だった」と肩