吉本新喜劇座員の浅香あき恵（68）が3日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。自身のギャグ誕生秘話を語った。浅香といえば「鼻の脂」をイジったギャグが有名だが「私の鼻の脂飛ばすやつも最初は汗かきやというだけで、そんなところから始まってるのに、当時座長の内場勝則くんとか石田靖くんとかがズルンって滑るようなことをしてどんどん広がってあんなギャグになった」と周囲が大げさに誇張す