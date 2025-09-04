埼玉県の大野元裕知事に対し、「寝首をかかれない様に気をつけろ」などと脅迫するメッセージを投稿したとして、自営業の男が逮捕されました。男は「外国人の違法行為などに憤りを感じるようになった」と供述しているということです。脅迫の疑いで逮捕されたのは、東京・杉並区の自営業・高尾周二郎容疑者（43）です。高尾容疑者は今年7月、総理官邸の公式ホームページの意見募集フォームに「埼玉県知事も気をつけろよ。寝首をかか