【「設定さん。」シーズン11】 9月4日18時 配信開始 【拡大画像へ】 viviONは、マンガの制作応援バラエティYouTube番組「設定さん。」のシーズン11（#41～#44）を9月4日18時から順次配信する。 「設定さん。」は、お笑い芸人が大喜利でマンガの設定を考え、その設定をもとにした漫画をプロ・アマ・個人・法人問わず募集するプロジェクト「設定さん。～漫画の原案