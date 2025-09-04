後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比５２０円高前後と前場終値と比較して横ばい圏内。外国為替市場では１ドル＝１４８円１０銭近辺の推移。アジアの株式市場で上海総合指数は大幅に続落している。 出所：MINKABU PRESS