横浜F・マリノスは4日、大津高のDF村上慶(18)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。村上は今夏の全国高校総体(インターハイ)で準優勝に貢献。大会優秀選手の1人に選ばれた。過去にU-17日本代表やU-17日本高校選抜も経験している。クラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることをうれしく思います」とコメン