秋田県内の電柱から電線３本を盗んだとしてきのう、３３歳の男が再逮捕されました。 【写真を見る】今回で4回目の逮捕...鶴岡市で電線800キロ盗んだ男(33)が秋田県内でも電線盗み逮捕時価約230万円相当（山形） 男は以前、鶴岡市や千葉県でも電線を盗んだ疑いで逮捕されていて、今回で４回目の逮捕となります。 警察が余罪の有無などさらに調べを進めています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、千葉県君津市の自称・自営業の