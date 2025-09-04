日本卓球協会は2日、10月にインド・ブバネーシュワルで開催されるアジア選手権（団体戦）のメンバーを発表。女子団体では張本美和（木下グループ）、大藤沙月（ミキハウス）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソーポラリス）、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が選ばれた。このメンバー発表を受けて最大のライバルとなる中国の現地メディアも反応しており、警戒すべきキープレ