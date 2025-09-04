人気YouTuberのはじめしゃちょー（32）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。これまで総額5億円以上かけている自宅の大規模リノベーションを行い、新しい外装を披露した。【動画】“総額5億4000万円”はじめしゃちょーの生まれ変わった自宅豪邸4年前に3億円で購入した自宅。これまで、映画館のような部屋やローマ風内装の浴室を作るなど、改造を重ねており、総額は約5億円に達しているという。今回の改造は家屋の外壁。