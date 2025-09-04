4日（木）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズが、4日（木）から10日（水）の期間にグッズ販売会を開催することをクラブ公式SNSで発表した。 今回の販売会の会場となるのは北海道札幌市にある札幌商工会議所コミュニケーションスペースで、10:00から20:00の時間帯に行われる。 2025-26シーズンの新グッズを手に入れることができるほか、アウトサイドヒッター