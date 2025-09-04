タレントの安めぐみが３日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、１０歳の長女の辛らつなアドバイスを明かした。この日は「ちょっとしたことを気に病んじゃう気にしいな女」が集合して、それぞれの言い分や考え方を披露した。安は「私も緊張しやすくて」と切り出し「バラエティの前とかは、マネジャーさんや娘、家で練習相手になってもらう。事前に話そうと思ったネタをやって、娘のリアクションを見たり」するという。