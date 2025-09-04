2025年6月に世界で初めて開催された「すし会談」。4日はその後の負けられない熱い戦いをお伝えします。6月に富山県庁で行われた世界初の「すし会談」。全国にも知られた“すしどころ”の富山県と“すしネタの宝庫”とされる福岡・北九州市が、「すし」を通じて地元を元気にしようというもの。初めての会談については「Live News days」でもお伝えしましたが、その後、「すし」をめぐる熱い戦いが繰り広げられていたんです。8月26日