今日（9月4日）発生した台風15号が九州南部に接近しています。 【画像】進路予想図／4日午後1時からの《雨風シミュレーション》 熊本県内は、今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象台は注意を呼びかけています。 進路予想 台風15号は九州の南の海上を北へ進んでいて、熊本県の一部が強風域に入っています。 今後、台風は九州に接近し予報円の中心を通った場合、今夜は宮崎県の東に、明日には四国へ進む見込み