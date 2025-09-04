大麻を所持した疑いで逮捕された俳優の清水尋也容疑者が、「高揚感やリラックス感を味わいたくて吸っていた」と供述していることがわかった。清水尋也容疑者（26）と同居する20代の女は3日、都内の自宅で、乾燥大麻およそ0.4グラムを所持した疑いで再逮捕された。清水容疑者は警視庁の調べに、「大麻を初めて吸ったのは20歳のころ。アメリカに留学した時に招待されたホームパーティーだった」と供述していることがわかった。また、