モデル、タレント、マージャンプロなど、マルチに活躍する“役満ボディー”こと岡田紗佳（31）が、3日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。一番ショックだったSNSの言葉を明かした。番組では「エゴサーチクイズ」という企画を行った。エゴサーチしたネットの声が穴抜きになったクイズが出題され、岡田、森、さらば青春の光の東ブクロが答えた。東ブクロから「一番刺さったん、教えてもらっていいですか」と聞か