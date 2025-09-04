【モデルプレス＝2025/09/04】モデルで俳優の冨永愛が3日、自身のInstagramを更新。この夏にハマった手作りアイスを披露した。【写真】冨永愛、健康的な手作りアイス◆冨永愛、手作りアイス作りにハマった夏冨永は「今年の夏は割とお出かけできて、満喫したよ。ラーメンも食べたし」と充実した夏を振り返りつつ、写真を投稿。「手作りアイスにハマった夏でした。カカオココナッツアイスと豆腐ベリーアイス。どちらもギルティフリー