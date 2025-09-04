女優の柏木由紀子が、4日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。【写真】柏木由紀子77歳、“手作り料理”が「栄養満点」「素敵」完成までの様子（6枚）SNSにて度々オシャレなコーデを投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。今回は、玉ねぎたっぷりのしょうが焼きや