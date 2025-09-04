デビュー30周年を迎えるBONNIE PINKの新曲「Like Gravity」が、アニメ″ステつよ“のEDテーマに決定した。赤井まつり原作「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」（オーバーラップ文庫/コミックガルド）、略してアニメ「ステつよ」は、″暗殺者″の能力を得た少年”晶″が、エルフの少女″アメリア″と出逢い、真の″暗殺者″へと至るまでの物語だ。楽曲制作にあたり、原作やコミック、アニメ資料を読み込ん