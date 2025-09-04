ガールズカルチャー雑誌『BEEEEM』（読み：ビーーーム）創刊号が、9月30日に発売されることが決定。本日9月4日より予約がスタートした。表紙＆巻頭特集は、2026年2月に東京ドーム公演を控えるFRUITS ZIPPERの櫻井優衣。ロングインタビューと撮り下ろしグラビアを通して、彼女の“アイドルという生き方”に迫る。中面では、時代を切り拓くアイドルやアーティストを多数フィーチャー。Juice=Juice 井上玲音＆江端妃咲、SKE48 熊崎晴