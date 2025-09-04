◆米大リーグパドレス５―７オリオールズ（３日。米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ナ・リーグ西地区２位のパドレスが３日（日本時間４日）、本拠のオリオールズ戦に５―７で敗れ同カードまさかの３連敗（前のカードから４連敗）を喫した。ドジャースも敗れたため２・５ゲーム差は変わりないが痛い黒星となった。そんな中で８回に登板したメイソン・ミラー投手が相手のジャクソン、マウントキャッスル、リベラ